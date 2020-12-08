Количество сделок с новостройками в России в октябре выросло на 63%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 82,5 тыс. сделок с новостройками зарегистрировано в России в октябре - на 63% больше, чем за аналогичный период в 2019 году (50,5 тыс.). При этом рост за десять месяцев составил 1,8%, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба Росреестра.

"Уверенный рост демонстрирует регистрация договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В октябре 2020 года этот показатель составил около 82,5 тыс., что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Октябрь должен был стать последним месяцем действия льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%, но позже программу продлили до 1 июля 2021 года.

Согласно данным Росреестра, в целом с начала года (с января по октябрь) россияне зарегистрировали 571,5 тыс. сделок с новостройками. С учетом весеннего спада, связанного с коронавирусом, рост составил 1,8% (в январе - октябре 2019 года было зарегистрировано 561,1 тыс. ДДУ).

Положительную динамику показывает и регистрация сделок на вторичном рынке жилья. Так, в октябре 2020 года их количество составило 380,2 тыс., что на 4% больше, чем в октябре годом ранее (364,4 тыс.). За 10 месяцев рост составил 1,5% - с января по октябрь 2020 года россияне зарегистрировали 2,847 млн сделок против 2,804 млн сделок годом ранее.

Ключевой задачей нацпроекта "Жилье и городская среда" является улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год.