Число зарегистрированных ипотечных сделок в России в октябре увеличилось на 43%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне зарегистрировали в октябре более 377,5 тыс. ипотечных сделок - это на 43% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее (263,4 тыс.). Рост с начала года составил 23%, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба Росреестра.

"В октябре 2020 года было зарегистрировано более 377,5 тыс. ипотек, что на 43% больше, чем в октябре годом ранее", - говорится в сообщении.

При этом количество зарегистрированных Росреестром ипотечных сделок с января по октябрь 2020 года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,658 млн. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2,169 млн сделок.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным ранее отмечал, что эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки стали программы ипотечного кредитования с господдержкой.

Так, октябрь должен был стать последним месяцем действия льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%, но позже программу продлили до 1 июля 2021 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Задачами нацпроекта "Жилье и городская среда" являются улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год, а также увеличение объема ипотечного кредитования и снижение процентных ставок.