Более 6 тыс. объектов культурного наследия РФ включили в ЕРГН в третьем квартале 2020 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата включила более 6 тыс. объектов культурного наследия России в Единый государственный реестр недвижимости в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба палаты.

"В третьем квартале 2020 года специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о 6 361 объекте культурного наследия", - отметили в пресс-службе.

Например, из объектов федерального значения в ЕГРН включили сведения о Спасо-Преображенском соборе, построенном в 1673 году в Ивановской области, о доме, в котором жил Василий Чапаев в 1918 году, о церкви Серафима Саровского конца XIX века в Саратовской области и так далее. По словам директора Кадастровой палаты по Москве Елены Спиридоновой, кроме музеев и церквей, в объектах культурного наследия могут размещаться в том числе жилые, офисные помещения, а также учебные площадки (например, главное здание МГУ). При этом одним из требований к эксплуатации объектов культурного наследия является сохранение здания и внесение достоверных и полных сведений о нем в ЕГРН, что позволяет избежать градостроительных ошибок при предоставлении земель органам местного самоуправления. Согласно законодательству, при несоблюдении правил использования объектов культурного наследия возможно изъятие таких зданий в суде.

Внесение данных об объектах культурного наследия в ЕГРН упрощает планирование развитие территорий, а также помогает в предпринимательской и инвестиционной деятельности, добавил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.