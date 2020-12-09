Минстрой: продление льготной ипотеки поможет построить 1 млрд кв. м жилья к 2030 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках должна быть продлена после 1 июля 2021 года для того, чтобы выполнить план по строительству 1 млрд кв. м жилья к 2030 году. Такое мнение в среду высказал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции РБК.

"Если нам необходимо выполнить указ президента и построить в общей сложности до 2030 года порядка 1 млрд кв. м, то, конечно, эту программу надо продлевать и работать над снижением процентной ставки в целом в стране", - сказал Стасишин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.