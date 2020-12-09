ЦИАН: удорожание новостроек в Москве сократило разрыв цен со "вторичкой" до рекордных 7%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Рост цен на новостройки в Москве привел к рекордному сокращению разрыва в стоимости с жильем на вторичном рынке, сообщил в среду руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"В начале 2019 года "вторичка" стоила на 13% больше, чем "первичка". Сейчас разница 7%", - сказал Попов на онлайн-конференции для застройщиков.

Согласно представленным на конференции данным ЦИАН, в январе 2019 года вторичное жилье в среднем стоило 220 тыс. рублей за квадратный метр, а квартиры в новостройках - 177 тыс. рублей. В ноябре 2020 года цена квадратного метра была на уровне 233 тыс. рублей на вторичном рынке и 219 тыс. рублей на первичном.

Попов добавил, что реальные цены сделок с новостройками в Москве в 2020 году выросли на 11%. По словам эксперта, продать подорожавшие новостройки по установившимся сейчас ценам будет сложно на вторичном рынке, так как там нет льготной ипотеки.