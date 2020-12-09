Госдума одобрила во втором чтении создание единого госзаказчика в строительстве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду во втором чтении одобрила законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства в виде публично-правовой компании.

Согласно законопроекту, единый заказчик будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Высшим органом управления единого госзаказчика станет наблюдательный совет, в который должно входить не более девяти человек. Правительство РФ будет назначать председателя и членов набсовета на три года.

В документе прописано, что новая публично-правовая компания сможет осуществлять также функцию застройщика объектов капитального строительства, которые находятся или будут находиться в собственности РФ. При этом законопроект не распространяется на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны страны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры "Роскосмоса". Также в задачи госзаказчика не включено обеспечение жильем военнослужащих.

К другим задачам госзаказчика будут относиться участие в подготовке проектов строительства, их сопровождение, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Также компании предлагается передать имущество, которое находилось в управлении реорганизуемых госучреждений.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым поправкам, единый госзаказчик сможет также выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства. При этом законопроект не будет распространяться на объекты, которые используются для внешнеэкономической деятельности.

Поправки указывают, что учредителем единого госзаказчика является Российская Федерация. Единый госзаказчик готовит и вносит в правительство проекты решений бюджетных инвестиций в объекты госсобственности. Также в принятых поправках указывается, что единый заказчик сможет обращаться с заявлениями о государственном кадастровом учете или регистрации права федеральной собственности и на земельные участки. Кроме того, компания будет осуществлять строительный контроль при возведении объектов, включенных в программу его деятельности.

О едином госзаказчике

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что после принятия соответствующего законопроекта потребуется до двух месяцем на создание такой публично-правовой компании. По его словам, единый госзаказчик в строительстве позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, по которому в Минстрой России переданы шесть дирекций по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава.