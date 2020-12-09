Госдума дала право властям Москвы и Петербурга выявлять правообладателей недвижимости

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, который позволяет органам исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также органам местного самоуправления выявлять на территории указанных субъектов РФ и соответствующих муниципальных образований правообладателей объектов недвижимости для включения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Речь идет об объектах, права на которые возникли до появления нынешней системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В большинстве случаев эти права возникли либо в 90-е годы, либо в тот период, когда права на объекты капитального строительства удостоверялись бюро технической инвентаризации.

Законопроектом исполнительные органы власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выявлению на своей территории правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о таких правообладателях в ЕГРН в случае, если правоустанавливающие документы на данные объекты недвижимости были оформлены до вступления в силу закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и права на данные объекты в реестре не зарегистрированы.

Документом уточняется порядок проведения таких мероприятий. В частности, в интернете и на информационных щитах будут размещаться сообщения о способах и порядке предоставления в уполномоченные органы сведений о правообладателях таких объектов. Кроме того, полиция будет обязана предоставлять по запросам уполномоченных органов информацию о первичной выдаче или замене документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, выданного правообладателю объекта недвижимости, об адресах регистрации такого правообладателя по месту жительства, о дате и месте его рождения.

Уполномоченные органы будут направлять заказным письмом с уведомлением о вручении проект решения правообладателю объекта. Ему отводится 30 дней на то, чтобы выразить несогласие с изложенными там данными. Если же получатель не согласен с тем, что он является правообладателем, то ему придется представить документы для обжалования такого решения.