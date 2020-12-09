Фонд ЖКХ и Сбербанк договорились о сотрудничестве при расселении аварийного жилья

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сбербанк и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве при модернизации коммунальной инфраструктуры и расселении аварийного жилья для развития ипотечного кредитования и проектов комплексного развития территорий, сообщила в среду пресс-служба банка.

"Стороны договорились о совместной деятельности при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе по разработке новых инструментов их финансирования путем выпуска инфраструктурных облигаций. Также планируется сотрудничество при реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях развития ипотечного кредитования, проектов развития застроенных территорий и комплексного развития территорий", - говорится в сообщении.

Кроме того, банк и фонд договорились совместно разрабатывать проекты с использованием искусственного интеллекта и внедрять современные цифровые технологии для решения актуальных задач отрасли ЖКХ. Сотрудничество также будет направлено на содействие в реализации и поддержке проектов, соответствующих принципам ESG (факторы экологической, социальной и управленческой ответственности).

Главная цель соглашения - обеспечить граждан достойными условиями проживания и качественными коммунальными услугами, подчеркнул генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. "Одной из приоритетных на сегодняшний день задач является развитие государственно-частного партнерства и привлечение в инфраструктурные проекты внебюджетных инвестиций. Без этого невозможно эффективное и масштабное обновление коммунальной инфраструктуры", - приводятся в сообщении его слова.

На новом этапе сотрудничества Сбербанк готов оказывать консультационную поддержку госорганам и предприятиям коммунальной отрасли при подготовке проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, отметил президент, председатель правления банка Герман Греф. По его словам, благодаря этим шагам в будущем Сбербанк планирует кредитовать предприятия коммунальной отрасли, которые будут участвовать в реализации таких проектов.