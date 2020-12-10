Росреестр зарегистрировал 127,5 тыс. сделок по льготной ипотеке под 6,5% к 1 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Росреестр зарегистрировал 127,5 тыс. сделок по программе льготного ипотечного кредитования под 6,5% на новостройки к 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"За период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% - с 23 апреля по 1 декабря 2020 года - в России зарегистрировано 127,5 тыс. ипотек", - говорится в релизе.

Если в мае ведомство оформило 9,3 тыс. льготных ипотек, то в августе и в последующие месяцы этот показатель достигал 20 тыс. сделок ежемесячно. Большая часть сделок по льготной ипотеке зарегистрирована в Приволжском федеральном округе (почти 33 тыс. кредитов), где также наблюдается и наибольший за месяц прирост числа зарегистрированных ипотек. По данным Росреестра, на 1 декабря (по сравнению с 1 ноября) этот показатель вырос на 22%. При этом регионами-лидерами по количеству оформленных сделок по программе субсидирования ипотечной ставки до 6,5% стали Санкт-Петербург (более 16,6 тыс. сделок), Краснодарский край (почти 8,5 тыс. сделок), Ростовская область (более 8,4 тыс. сделок), Республика Татарстан (почти 6 тыс. сделок) и Воронежская область (более 5,6 тыс. сделок).

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса.

Программа позволяет взять льготный кредит на покупку жилья в новостройках на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.