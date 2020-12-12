Спрос на аренду жилья на горнолыжных курортах России в Новый год вырос на 80%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пандемия переключила внимание россиян на горнолыжные курорты внутри страны, в результате спрос на посуточную аренду жилья в период новогодних праздников здесь вырос на 80% в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС рассказал основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.

"На 80% вырос спрос россиян на горнолыжные курорты внутри страны на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом. Невзирая на пандемию, россияне все равно хотят отдохнуть и сменить обстановку. А так как границы закрыты, их внимание переключилось на российские курорты", - сказал собеседник агентства, добавив, что высоким спросом пользуются и студии, и квартиры, и частные дома.

Кроме того, по его словам, в 2020 году изменился вектор туристического потока на горнолыжных курортах России. Так, курортам Краснодарского края, Северного Кавказа и Мурманской области россияне предпочли отдых в Шерегеше Кемеровской области. Эксперт предполагает, что это случилось из-за более "оптимистичного настроя на открытие сезона", к которому на курорте начали заранее готовиться и предлагать бронирования. При этом он отметил, что в Шерегеше места для размещения очень быстро закончились, и туристы стали бронировать жилье в соседнем Таштаголе. "Так, мы видим, что число бронирований жилья в Шерегеше на эти новогодние каникулы по сравнению с прошлыми праздниками выросло на 81%, в Таштаголе - на 385%", - сказал Кузнецов.

Средняя стоимость новогодней брони жилья в Шерегеше в этом году составила 5,6 тыс. рублей в сутки, что на 10% больше, чем годом ранее, уточнил собеседник информагентства. В Таштаголе цены за год выросли почти на 35% до 6,5 тыс. за сутки. В Шерегеше в среднем туристы бронируют жилье на четыре ночи, в Таштаголе - на три.

Другие курорты

На горнолыжном курорте Мурманской области в Кировске к декабрю 2020 года спрос на аренду жилья по сравнению с прошлым годом вырос на 60%, отмечают в Суточно.ру. "В Кировске долгое время было неясно, состоится ли вообще сезон, поэтому ранних броней было мало. Зато с первых чисел декабря, когда ситуация прояснилась, брони пошли активно", - прокомментировал Кузнецов. По его словам, средняя стоимость брони в Кировске - 3,3 тыс. рублей в сутки, это на 7% больше, чем в прошлом году.

По данным Суточно.ру, на горнолыжные курорты Краснодарского края спрос остался примерно на уровне прошлого года. Средняя стоимость бронирования жилья на Красной Поляне - 15,1 тыс. рублей в сутки (прирост за год - 8%), в Эсто-Садоке - 9,5 тыс. рублей в сутки (прирост - 49%).

"Что касается горнолыжных курортов Северного Кавказа, спрос на Домбай остался на уровне прошлого года, но все места быстро раскупили, поэтому туристы стали активно бронировать в прилегающем к курорту Теберде - здесь спрос вырос на 60% по сравнению с прошлым годом", - рассказал собеседник информагентства. По его словам, средние цены на этих курортах примерно одинаковые: на Домбае - 6,2 тыс. рублей в сутки (прирост за год 40%), в Теберде - 6,1 тыс. рублей (снижение на 3%).