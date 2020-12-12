Исследование: Уфа и Казань лидируют по доле ипотеки при покупке жилья среди городов России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уфа, Казань и Омск лидируют в рейтинге городов на территории России по доле ипотечных сделок в общем объеме на рынке жилья по итогам 11-ти месяцев 2020 года. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

"Лидером по доле сделок с привлечением заемных средств при покупке жилой недвижимости в этом году стала Уфа, где доля ипотечных сделок составила 62,6%. На втором месте - Казань (61,4), на третьем - Омск (59,5%)", - сказала Решетникова, уточнив, что рассматривались сделки во всех сегментах рынка (новостройки, вторичное жилье и загородное). Она добавила, что исследование проводилось среди 120 крупнейших городов России.

Согласно рейтингу, в пятерку лидеров по доле ипотечных сделок также вошли Челябинск (58,15%) и Пермь (57,9%). На шестом месте - Красноярск (57,7%), за ними Самара (57,1%), Санкт-Петербург (56,7%), Волгоград (54,76%), Екатеринбург (49,7%). Москва оказалась на 16-м месте рейтинга, - доля ипотечных сделок в общем объеме в столице составила 30,6%.

В среду заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко сообщал, что с начала 2020 года на территории РФ выдано более 1,5 млн ипотечных кредитов, тогда как за весь прошлый год было 1 млн 300 тыс. По прогнозам эксперта, по итогам 2020 года ипотечный рынок России в количественном выражении вырастет примерно на 30%, в денежном - на 45-50%. При этом ипотека в России стала гораздо доступнее, ставки снизились в среднем на 2,5% в 2020 году.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки.