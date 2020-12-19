Кабмин направит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных домах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 750 млн рублей на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 года. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"Финансирование поможет регионам заменить не менее 1 010 лифтов, отработавших свой срок службы, и поддержит отечественных производителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства направят в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и распределят по регионам.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 16 декабря.

В Минстрое России в июле сообщали, что общенациональный план восстановления экономики предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на замену старых лифтов в многоквартирных домах.