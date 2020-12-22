Число оформленных в Москве за 11 месяцев ипотек превысило уровень всего прошлого года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 91,2 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве с января по ноябрь. Этот показатель превысил результат всего прошлого года и оказался на 15% выше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Подобный рост числа регистраций во второй половине года, прежде всего, обеспечен реализацией программы льготного кредитования жилья в новостройках. Благодаря ее эффективности уже по итогам 11 месяцев мы видим превышение показателя всего прошлого года почти на полтора процента, тогда было зафиксировано порядка 90 тыс. ипотек", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова.

В ноябре управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11,4 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования - в полтора раза больше (+55%), чем в прошлом году за аналогичный месяц (7,4 тыс.). Это один из максимальных в текущем году показателей, больше было только в октябре (12,1 тыс. ипотек).