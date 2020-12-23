В Хабаровске сдали в эксплуатацию проблемный долгострой на 68 квартир

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Технический ввод в эксплуатацию четырехэтажного жилого дома на улице Алексеевской состоялся в среду в Хабаровске. Сдачи этого объекта ждали около пяти лет, сообщается на сайте регионального правительства.

"Всего в новостройке 68 квартир общей площадью 3,3 тыс. кв. метров. Стоимость одного (с отделкой) по договорам, заключенным в 2015 году, составила от 55 до 65 тыс. рублей. Заморожены работы были в 2017 году при готовности более 70%", - говорится в сообщении.

Поскольку изначальный застройщик - МУП города Хабаровска "Управление капитального строительства" - находится в стадии банкротства, момента получения ключей от квартир и документов на право собственности новоселам придется ждать еще несколько месяцев. Специалисты объясняют это необходимостью изготовления технических планов, проведения оценки каждой квартиры, организации и проведения собрания кредиторов застройщика и утверждения в Арбитражном суде Хабаровского края ходатайства о передаче участникам строительства жилых помещений.

Компания, взявшая на себя обязательства по завершению строительства, взамен получила землю под коммерческую застройку. Со ссылкой на мэра города Сергея Кравчука сообщается, что рыночная стоимость компенсационного участка, который выделили инвестору, составляет около 65 млн рублей. Чтобы достроить дом, понадобилось более 110 млн рублей.

"Это большая боль, что у нас на территории несколько сотен семей до сих пор не могут получить квартиры, за которые заплатили. Есть здесь недоработки и местных, и краевых властей, и объективные факторы, связанные с экономической ситуацией, со сложностями на рынке. Но все это - лирика. Главное, чтобы люди получили жилье и заехали в свои квартиры", - приводятся в сообщении слова главы региона Дегтярева.

Ранее после встреч Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, представителями федеральных министерств были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек по линии федерального фонда поддержки обманутых дольщиков. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в список попали 11 проблемных домов, жилье в которых приобрели около 1,2 тыс. жителей региона.