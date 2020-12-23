Хуснуллин назвал закон о комплексном развитии территорий драйвером расселения "аварийки"

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Закон о комплексном развитии территории станет драйвером в реализации программы по переселению из аварийного жилья. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Закон о комплексном развитии территорий, который сегодня был принят Госдумой в третьем чтении, станет серьезным драйвером в ее (программы расселения из аварийного жилья - прим. ТАСС) реализации", - сказал Хуснуллин.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ). Документ предусматривает реализацию программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. КРТ будет реализовываться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что программа по расселению аварийного жилья в этом году перевыполнена почти в два раза. При этом пять регионов РФ завершат реализацию программы в 2021 году.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.