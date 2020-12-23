Хуснуллин: падение ставок по ипотеке в РФ происходит с опережением плана на четыре года

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Средний размер ставок по ипотеке по итогам 2020 года будет ниже 8% на территории Российской Федерации, тогда как этот показатель должен был быть достигнут в 2024 году. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По итогам года мы видим, что средняя ставка по ипотеке будет ниже 8%. Такого значения мы должны были достигнуть только в 2024 году, согласно вашему указу от 2018 года. В этом году этот показатель будет исполнен досрочно", - обратился Хуснуллин к президенту.

По его словам, в последующие годы правительство продолжит работу по снижению ипотечных ставок в России до 6%. "Но она будет корректироваться с учетом реальных доходов населения и макроэкономических показателей", - пояснил вице-премьер.

Как сообщала директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту "Жилье и городская среда", должна опуститься до 6% в 2030 году.