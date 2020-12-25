Хуснуллин: около 46 тыс. семей в 2020 году направили маткапитал на погашение ипотеки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Материнский капитал на погашение ипотечного кредита в 2020 году направили 46 тыс. семей. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"46 тыс. семей в этом году внесли свой материнский капитал на погашение ипотечных кредитов", - отметил Хуснуллин.

Он также отметил, что в 2020 году было выдано 100 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки с льготной ставкой не выше 6%. Поддержка рассчитана для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года и была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.

Государственная программа материнского капитала была введена в 2007 году. С 2007 года на эту поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для семей, в которых после 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, на накопительную пенсию матери, а в случае, если материнский капитал выдан на второго ребенка, из него можно получать ежемесячную выплату.