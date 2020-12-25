Хуснуллин: более 100 нормативных актов, облегчающих стройку, принято в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ за 2020 год приняло более 100 нормативных правовых актов, которые облегчили строительство. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Суммарно решений, которые позволили облегчить стройку, мы за год приняли более 100 [нормативных актов]. От серьезных, прорывных до каких-то мелких, технических", - сказал Хуснуллин.

По его словам, через упрощение нормативной базы кабмин поставил задачу сократить инвестиционный строительный цикл на один год. Это также позволит сэкономить на строительстве до 25-30% средств, добавил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство, в свою очередь, подготовило общенациональный план восстановления экономики, который предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.