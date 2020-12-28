В Сбербанке рассказали, какие ЧП с недвижимостью происходят в зимние праздники чаще всего

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Различные чрезвычайные происшествия с недвижимостью в новогодние праздники случаются чаще, чем в течение всего остального года. Самый распространенный страховой случай с квартирой в этот период - затопление, а самый "дорогой" - пожар. Такие данные приводятся в исследования компании "Сбербанк Страхование" о страховых случаях за последние три года (есть в распоряжении ТАСС).

По статистике "Сбербанк Страхования", неприятности в период зимних праздников происходят существенно чаще, чем в остальное время года: около 1 тыс. страховых случаев за период с 25 декабря по 10 января против примерно 800 случаев в месяц в среднем по году.

"Самый распространенный риск для квартир в новогодние праздники - залив, на который приходится 68% происшествий. На втором месте - пожары, которые особенно часто происходят в загородных домах, - 11% страховых случаев в прошлогодние новогодние праздники", - отмечается в исследовании.

При этом, по данным "Сбербанк Страхования", пожары лидируют по размеру нанесенного имуществу ущерба, на них приходится 60% от общего объема страховых выплат. В исследовании отмечается, что частые причины пожаров в новогодние праздники - фейерверки, бенгальские огни, неисправные елочные гирлянды. Например, компания "Сбербанк Страхование" выплатила более 1 млн рублей жителю Оренбургской области, дом которого сильно пострадал из-за вызванного фейерверком пожара.

Другие неприятности случаются с домами и квартирами реже. При встрече 2020 года на вред имуществу пришлось 6% случаев, противоправные действия третьих лиц - 5% случаев, стихийные бедствия - 2%.