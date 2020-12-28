На Кубани в 2020 году завершили строительство почти 150 социальных объектов-долгостроев

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 150 социальных объектов, строительство которых велось более пяти лет, ввели в эксплуатацию в Краснодарском крае в 2020 году. Ни один из строящихся объектов не был заморожен, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В этом году нам удалось закончить 149 объектов, строительство которых велось больше 5 лет. Среди них - три спорткомплекса с бассейнами в Калининском районе, Крымске и станице Брюховецкой, которые начали еще в 2013-2014 годах. Достроен спальный корпус реабилитационного центра "Жаворонок" в Ленинградском районе - к нему приступили тоже семь лет назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство социальных объектов было одним из приоритетов в нынешнем году. Работы не останавливались даже в карантин. Ни одна из действующих строек не была заморожена.

"Работу по завершению долгостроев мы продолжим в следующем году. У нас есть алгоритм решения этой проблемы, создана межведомственная комиссия, определен механизм и порядок достройки объектов", - сообщил первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко, которого цитирует пресс-служба.

В августе в интервью ТАСС вице-губернатор региона Анна Минькова сообщила, что власти Краснодарского края, несмотря на потери бюджета, возникшие из-за пандемии, не стали сокращать объемы финансирования строительства социальных объектов, сохранены и темпы их возведения.