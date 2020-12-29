Бизнес и НКО в 2020 году сэкономили на аренде более 20,7 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Малый и средний бизнес, а также социально-ориентированные НКО в 2020 году сэкономили на арендных платежах более 20,7 млрд рублей, из них 18 млрд рублей - на аренде муниципального имущества в субъектах РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Экономия регионального бизнеса на аренде муниципального имущества в субъектах России составила порядка 18 млрд рублей, из них экономия в Москве составила 9,5 млрд рублей. В регионах заключили более 52 тыс. соглашений в отношении 102 тыс. объектов. В отношении предоставленного в аренду имущества, находящегося в частной собственности, заключено порядка 25 тыс. дополнительных соглашений по отсрочке, снижению и освобождению от арендной платы в отношении более 19 тыс. объектов на общую сумму 1,99 млрд рублей", - отметили в Минэкономразвития.

Кроме того, территориальные органы Росимущества заключили 3 281 тыс. соглашений по аренде федерального имущества на общую сумму 715,2 млн рублей.

"В условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции предложенные правительством меры смогли достаточно эффективно и быстро снизить нагрузку на предпринимателей-арендаторов, запустить возможности отсрочки и переноса арендных платежей. Отрадно, что частные арендодатели так же повели себя в большинстве случаев ответственно и пошли на уступки", - отметила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

С 1 апреля 2020 года арендаторы (малый и средний бизнес и социально-ориентированные НКО) получили право требовать отсрочки или снижения ставки аренды, а в случае отнесения предприятия к наиболее пострадавшим из-за пандемии коронавируса отраслям - освобождение от арендных платежей на три месяца с последующей отсрочкой на период с 1 июля по 1 октября 2020 года и со сроком оплаты до конца 2022 года.

Кроме того, была предусмотрена возможность досрочного расторжения договора аренды без применения штрафных санкций к арендаторам. В Минэкономразвития указывают, что этой мерой воспользовались более 2 тыс. арендаторов, из которых 514 арендовали имущество, находящееся в собственности субъектов РФ, и 1652 тыс. - в собственности муниципалитетов. При этом более 60% арендаторов, расторгнувших в одностороннем порядке договор аренды, являются субъектами малого и среднего предпринимательства.