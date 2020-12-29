Хуснуллин планирует в 2021 году решить проблему с высокими ставками по кредитам на ИЖС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин планируется в 2021 году решить проблему высоких ставок по кредитам для индивидуального жилищного строительства и уже сегодня обсуждает этот вопрос с российскими банками. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в Instagram.

"Сейчас пытаюсь договориться с банками, чтобы они начали кредитовать ИЖС не под 15%, как потребительские кредиты, а под нормальные ставки так же, как многоквартирные [дома]", - сказал Хуснуллин.

Кроме того, по словам вице-премьера, для развития индивидуального жилищного строительства в России необходимо заниматься обеспечением инженерной инфраструктуры, а регионам стоит больше выделять земельных участков под строительство индивидуальных домов.

В марте Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что, в свою очередь, может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.