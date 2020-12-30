Количество сделок на рынке новостроек России в ноябре выросло на 72%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Около 91,6 тыс. сделок на рынке первичной недвижимости зарегистрировано в России в ноябре. Рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 72%, сообщила в среду ТАСС пресс-служба Росреестра.

"Уверенный рост демонстрирует регистрация договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В ноябре 2020 года этот показатель составил 91,6 тыс., что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Однако за 11 месяцев количество сделок составило 663,2 тыс. - это почти на 8% меньше, чем годом ранее.

Что касается вторичного рынка жилья, то с января по ноябрь 2020 года было оформлено 3,2 млн договоров купли-продажи. Этот показатель сопоставим с уровнем прошлого года (снижение на 0,5%). В ноябре 2020 года Росреестр зарегистрировал 398,4 тыс. сделок на вторичном рынке, что на 14% больше, чем в ноябре годом ранее.

В целом представленная статистика говорит о продолжающемся росте рынка недвижимости в России, считают в Росреестре.