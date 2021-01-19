Медведев предложил подумать над лицензированием частного строительного контроля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы отнести частный строительный контроль к лицензируемым видам деятельности. Без должного порядка такая работа может приносить больше вреда, чем пользы, заявил он во вторник на совещании об обеспечении безопасности в строительной сфере с учетом экологического фактора.

"Может быть, следует отнести частный строительный контроль к лицензируемым видам деятельности и ввести обязательные требования по аттестации специалистов таких организаций", - сказал Медведев, предложив "поразмышлять" над этим вопросом.

По его мнению, в этом решении "есть и плюсы, и минусы". "Но в любом случае такого рода контроль, если его не упорядочить, может приносить больше вреда, чем пользы", - добавил замглавы Совбеза.

Как считает Медведев, следует также проработать вопрос об установлении для таких специалистов дополнительной ответственности за некачественно оказанные услуги.

"Здесь сомнений нет: вообще-то ответственность и так существует, вопрос именно в том, что это за ответственность, - пояснил он. - Будет ли это ответственность только в рамках гражданского законодательства - имею в виду возмещение ущерба, или же все-таки речь идет об установлении какой-либо особой, повышенной административной ответственности".

Дублирование стандартов и правил

Зампред Совета безопасности также призвал решить вопрос со сроками обновления национальных стандартов и сводов правил в сфере строительства, а также избежать дублирования в нормативном регулировании этой отрасли.

На совещании он отметил, что ситуация с нормативно-правовым регулированием строительной отрасли "остается весьма сложной", так как документы в этой сфере генерируются сразу несколькими органами власти.

"Было бы желательно разграничить своды правил и национальные стандарты, которые включают в себя как обязательные, так и добровольные для исполнения перечни документов, это позволит избежать их дублирования", - сказал Медведев.

Он также отметил, что эти стандарты и правила подлежат актуализации правительством не реже чем через каждые пять лет. При этом, с одной стороны, бизнес призывает не пересматривать их слишком часто, с другой - сейчас не получается оперативно вносить в эти документы изменения, несмотря на динамичное развитие строительной отрасли. "Нужно выбирать между частотой таких изменений и стабильностью регулирования, потому что важно и то, и другое. Нужно подумать об установлении, может быть, каких-то специальных правил в отношении сроков обновления обязательных национальных стандартов", - считает зампред СБ РФ.

Сертификация продукции

Медведев считает, что необходимо сертифицировать материалы, которые применяются в гражданском и промышленном строительстве. Сейчас не все они подлежат сертификации, заявил он.

Замглавы Совбеза обратил внимание на вопрос, касающийся материалов для строительства и их использования.

"Не все виды строительных материалов подлежат государственной сертификации, - заметил Медведев. - Понятно, что нужно сертифицировать те виды продукции, которые применяются в производстве материалов для гражданского и промышленного строительства".

Защита экологии

Решение экологических вопросов должно быть приоритетом при строительстве, подчеркнул зампред Совета безопасности.

"Проблемы охраны окружающей среды в строительстве не должны отодвигаться на второй план", - сказал он.

Медведев назвал неверными расчеты застройщиков, что экологические проблемы могут решаться сами по себе или на них не обратят внимание. "Сфера экологии должна быть приоритетной для всех участников рынка и финансироваться не по остаточному принципу", - отметил зампред Совбеза.

Он добавил, что в России в последнее время стал актуальным запрос на качественное экологическое регулирование и на нормальную окружающую среду. "Люди к этому относятся предельно внимательно, поэтому и органы власти к этому будут относиться так", - сказал Медведев.

Меры экологической безопасности

Медведев считает необходимым проработать дополнительные меры экологической безопасности при строительстве.

"В последние годы мы действительно много внимания уделяем соблюдению экологических требований, в том числе эффективности экологического контроля в строительной отрасли, которая зачастую, как и другие отрасли промышленности, негативно влияет на экологическую обстановку", - констатировал Медведев. Он отметил, что "масштабы строительства в стране очень большие, поэтому нужно подумать о дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности", уточнив, что в первую очередь имеет в виду соблюдение природоохранных норм и правил по вопросам проведения тщательной государственной экологической экспертизы. "Заказчики должны разрабатывать более качественную проектную документацию, основанную на достоверных инженерных и экологических исследованиях", - указал Медведев.

Он предложил обсудить одну из идей "о возможности переноса государственной экологической экспертизы на этап обоснования инвестиций проекта". Сейчас государственная экологическая экспертиза проводится, когда застройщик уже выбрал земельный участок, и ведется подготовка к строительству. "Экспертиза на более ранней предпроектной стадии позволит определить заранее экологические ограничения на территории без какого-либо ущерба для окружающей среды со стороны застройщика", - пояснил зампред Совбеза. Он признал, что сделать это "не очень просто, поскольку застройщик не всегда заинтересован в такой последовательности событий". "Но в целом, наверное, к этому нужно стремиться", - полагает Медведев.

Он также предложил обсудить совершенствование экологического контроля во время капитального строительства. "В большинстве случаев его осуществляют соответствующие подразделения органов госвласти в рамках регионального строительного надзора", - напомнил Медведев. Он заметил, что данная работа "зависит от региона и далеко не всегда является удовлетворительной". "К сожалению, мало специалистов, которые способны своевременно экологические нарушения выявлять, кроме того, коллеги должны более внимательно относиться к подготовке кадров в сфере экологического надзора", - полагает зампред СБ РФ.

"Строительный контроль, который включает в себя вопросы окружающей среды, проводится не только органами государственной власти, на его осуществление застройщики нередко привлекают частные компании, но при этом единые требования к тем специалистам, которые там работают, не установлены, они не проходят никакую аттестацию, лицензирование самих организацией не осуществляется, качество услуг из-за этого очень разное", - подчеркнул Медведев.

Свалки стройотходов

Медведев также назвал недопустимыми попытки сэкономить на утилизации строительного мусора и оставить такие отходы на несанкционированных свалках вместо их отправки на полигон.

Он обратил отдельное внимание на проблему утилизации строительных отходов. Он напомнил, что российские власти давно занимаются этом вопросом. По его словам, в этой области "есть и успехи, есть и большие проблемы".

"Правительство принимало решения на эту тему. Но тем не менее все равно есть попытки сэкономить на утилизации таких отходов на спецполигонах, - заметил замглавы Совбеза. - Мусор, который вывозится со строительных площадок, зачастую просто сбрасывается не несанкционированных свалках. Эта ситуация абсолютно недопустима, с ней нужно продолжать бороться".