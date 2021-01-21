Москва продолжает согласование апартаментов в плановом режиме

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Согласование проектов комплексов с апартаментами в Москве идет в плановом режиме в рамках действующего законодательства, несмотря на то, что их правовой статус будет окончательно определен только после принятия соответствующего законопроекта. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Ранее Сбербанк назвал риском кредитование комплексов с апартаментами, проекты которых не согласованы и разрешение на строительство которых не получено, в контексте заявлений властей об определении их правового статуса.

"Вопросы согласования, несогласования или приостановки деятельности по вынесению решений в части одобрения размещения комплексов апартаментов, безусловно, будут урегулированы в законопроекте. На данный момент распоряжений по этим вопросам пока не поступало, Градостроительно-земельная комиссия ведет работу в плановом режиме согласно действующему законодательству", - сказали в комитете.

Там напомнили, что на данный момент апартаменты не имеют юридически закрепленного определения, их статус будет определен после внесения соответствующих изменений в законодательство. Всего на территории Москвы в рамках закона об участии в долевом строительстве сейчас реализуется 59 объектов с апартаментами общим объемом 2,36 млн кв. м (есть разрешение на строительство), уточнили в комитете. По ним заключено 5 034 договора долевого участия.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса апартаментов. Законопроект, который определит правовой статус апартаментов и установит возможность регистрации в них по месту жительства, планируется внести в Госдуму в октябре 2021 года. Пройти процедуру одобрения документа в Совете Федерации планируется в декабре, следует из плана трансформации делового климата в градостроительстве.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.