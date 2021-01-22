Более 47 тыс. льготных ипотечных кредитов выдали в Москве на покупку жилья в 2020 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Власти Москвы выдали более 47 тыс. льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в 2020 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"С начала реализации программы для приобретения новой жилой недвижимости в столице ежедневно выдавалось в среднем 186 ипотечных кредитов по ставке 6,5% и менее. Общий объем таких кредитов на 31 декабря 2020 года составил больше четверти трлн - 263,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, программа льготного ипотечного кредитования, которую запустили весной 2020 года для поддержки населения и строительной отрасли, быстро приобрела популярность.

Москва - лидер льготного ипотечного кредитования России.

"На покупку нового жилья в столице приходится 27% от всей суммы выданных в России льготных кредитов. Льготная ипотека подходит широкому кругу заемщиков, которые благодаря этой программе получили шанс приобрести жилье в новостройках, взяв кредит по ставке ниже рынка. Все, что выше 6,5%, банку компенсирует государство", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.