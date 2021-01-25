Госдума 26 января рассмотрит в I чтении законопроект о "гаражной амнистии"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит в первом чтении законопроект о продлении так называемой гаражной амнистии до 2026 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Также важнейший законопроект, который многие ждут, это законопроект о гаражной амнистии. Здесь речь идет о постройках, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса. Амнистия продлевается до 1 января 2026 года", - сказал парламентарий по итогам заседания Совета Думы, рассказывая о повестке депутатов на вторник.

Ранее инициатива была поддержана правительством РФ и профильным комитетом Госдумы.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря прошлого года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.

Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если участок был предоставлен гражданину организацией или органом власти, либо если гараж или участок распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Определен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под ним.