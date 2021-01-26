На создание социальных и инженерных объектов в России выделят более 28 млрд рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 28 млрд рублей выделят из федерального бюджета в 2021 году по программам государственной поддержки строительства социальной и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минстроя РФ.

"На два инструмента господдержки в текущем году выделят 28,2 млрд рублей. Средства направят на строительство школ, больниц, детских садов и другой значимой социальной и инженерной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В частности, речь идет о программе стимулирования жилищного строительства, в которой в 2021 году примут участие 66 регионов. На строительство школ, детских садов, больниц, дорог и инженерных коммуникаций в этом году выделят 27,3 млрд рублей. Помимо этого, правительство выделило 900 млн рублей в 2021 году на льготные кредиты застройщикам, которые досрочно сдадут в эксплуатацию соцобъекты, строящиеся по государственным контрактам.

"Каждая семья, вне зависимости от региона, района и прочих условий проживания, должна иметь доступ к важным для жизни социальным объектам. С учетом интенсивного темпа жилищного строительства выполнить эту задачу в нужные сроки помогают разрабатываемые дополнительные инструменты поддержки, направленные на улучшение жизни граждан", - прокомментировал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. В 2020 году по программе строилось 222 объекта инфраструктуры. Всего до 2024 года на эти цели планируется направить 87,9 млрд рублей.