Рейтинговое агентство НКР изменило банку ДОМ.РФ прогноз на позитивный

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) подтвердило рейтинг банка ДОМ.РФ на уровне AA-.ru, прогноз изменен со стабильного на позитивный, сообщается на сайте НКР.

"Позитивный прогноз отражает ожидания НКР относительно дальнейшего усиления рыночных позиций банка при сохранении высокой достаточности капитала, а также прогнозируемое улучшение оценок качества управления и ликвидности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка бизнес-профиля учитывает значительную роль банка в составе группы ДОМ.РФ как одного из крупнейших участников ипотечного рынка и рынка кредитования сделок проектного финансирования застройщиков. В 2020 году быстрый рост кредитного портфеля и докапитализация со стороны государства через группу ДОМ.РФ обусловили вхождение банка в число 20 крупнейших банков РФ как по активам, так и по капиталу, добавляется в сообщении рейтингового агентства.

В 2021 году НКР ожидает дальнейшего усиления рыночных позиций банка ДОМ.РФ в связи с ростом ипотечного портфеля и портфеля кредитования сделок проектного финансирования, а также вследствие присоединения МСП Банка.

По словам финансового директора ДОМ.РФ Виктора Шлепова, на конец 2020 года банк обеспечил финансированием строительство 22 млн квадратных метров жилья на общую сумму свыше 1 триллиона рублей. "Оценка рейтингового агентства подтверждает не только системную значимость банка для рынка жилищного строительства, но и высокую финансовую устойчивость кредитной организации", - привела пресс-служба госкомпании слова Шлепова.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.