Власти Москвы могут решить проблемы с ЖК "Филатов луг" около аэропорта Внуково летом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что решить проблему с вводом в эксплуатацию спорного жилого комплекса (ЖК) "Филатов луг" в Новой Москве возле аэропорта Внуково получится летом 2021 года - после реконструкции радиолокационного комплекса на позиции "Зименки". Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Мы рассчитываем на то, что локатор, который сегодня поднимается на несколько метров, локатор "Зименки", позволит нам, городу, эти объекты принять. И это основной механизм, способ решения истории с ЖК "Филатов луг". В первом полугодии должны построить этот локатор, какое-то время уйдет на его ввод, поэтому мы рассчитываем, что где-то летом этот вопрос должен быть урегулирован и решен", - сказал Жидкин.

Чтобы самолеты, летающие из аэропорта Внуково, могли улавливать сигнал, решено на несколько метров увеличить высоту радиолокатора на позиции "Зименки", добавил Жидкин. Он отметил, что при проектировании жилого комплекса "Филатов луг" застройщик не нарушил никаких правил согласования и размещения объектов. "Но потом появились приаэродромные территории, и они пошли вразрез с ранее принятыми решениями", - объяснил Жидкин.

О судебных процессах вокруг ЖК "Филатов луг"

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. Запрет на заключение и регистрацию сделок в ЖК действует и сегодня.

Также ранее в Минтрансе РФ сообщали, что для полного устранения влияния ЖК "Филатов Луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" Госкорпорация по организации воздушного движения должна ввести в эксплуатацию новый радиолокатор на этой позиции.

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад.