Девелопер "Инград" планирует выкупить 97,7% акций косметической фабрики "Свобода" в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" планирует выкупить у Московского индустриального банка почти 97,7% акций косметической фабрики "Свобода" в Москве за 4,9 млрд рублей. Информация об этом опубликована в четверг на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В сообщении отмечается, что "Инград" и Минбанк договорились заключить мировое соглашение, согласно которому сначала девелопер вернет банку 48,9% акций косметической фабрики "Свобода" за более 992,3 млн рублей. В 2019 году Минбанк подал иск в Арбитражный суд города Москвы к девелоперу "Инград" с требованием взыскать выкупленные в 2018 году 51% акций, сообщала газета "Ведомости".

После мирового соглашения "Инград" через дочернюю компанию "Специализированный застройщик "Вятская" планирует выкупить у Минбанка почти 97,7% акций фабрики за 4,9 млрд рублей.

Косметическая фабрика "Свобода" располагается в помещении на Вятской улице в Савеловском районе Москвы. Новые корпуса фабрики для производства косметических и гигиенических средств планируется построить в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы, их ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Ранее в Москомстройинвесте отмечали, что земельный участок на Вятской улице после переезда фабрики "Свобода" планируется передать под девелоперский проект.