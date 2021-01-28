Доля ипотеки с низким первым взносом на первичное жилье выросла за год до 40%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Доля ипотечных кредитов на покупку первичного жилья с низким первоначальным взносом выросла с 24% в 2019 году до 40% в 2020 году, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора РФ в декабре 2020 года.

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"Банки стали больше выдавать кредитов с низким (менее 20%) первоначальным взносом: 35% от выдач в III квартале 2020 года по сравнению с 28% в II квартале 2020 года. Причем в сегменте кредитования на покупку жилья на первичном рынке (а льготы распространяются именно на эту часть) эта доля выросла еще больше: до 40% с 24%", - говорится в материале.

Пока данный рост не столь существенен, он не превышает исторических значений, прокомментировала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на конференции Ассоциации банков России.

Также по итогам 2020 года рост ипотечного портфеля (с корректировкой на секьюритизацию) составил почти 25% против 20% роста 2019 года. В декабре 2020 года ипотечный портфель вырос на 2,8%, что ниже темпов в сентябре-ноябре (около 3%).

"Существенную поддержку спросу, помимо снижения ставок, оказала масштабная программа господдержки (в том числе "Льготная ипотека 6,5%")", - говорится в материале.

Доля выдач ипотеки на первичное жилье под ставку 6,5% по программе господдержки в декабре снизилась по сравнению с прошлыми месяцами и составила около 20% (109 млрд рублей). Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму более 1 трлн рублей.

При этом ЦБ отметил ряд нежелательных эффектов, таких как высокий рост стоимости жилья. В 2020 году он составил около 15%, что существенно выше инфляции. Кроме того, обращается внимание на сокращение доходов граждан, что в значительной степени нивелирует выгоду для заемщиков от более низких ставок.