В Санкт-Петербурге выставили на торги здания бывшего завода "Ливиз"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ДОМ.РФ выставил на торги здания бывшего ликероводочного завода на Синопской набережной в Санкт-Петербурге. Аукцион состоится 5 марта, начальная цена - 711 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Объект состоит из 13 зданий общей площадью 33 218 кв. м, расположенных на земельном участке площадью 3,61 га в историческом центре города. Комплекс был построен по проектам архитектора Александра Иванова под размещение Казенного винного склада № 1, начавшего работу в 1897 году", - отмечается в сообщении.

Сегодня здания находятся в удовлетворительном состоянии, территория обеспечена инженерно-техническими коммуникациями, подчеркнули в ДОМ.РФ. Имущественный комплекс расположен недалеко от Московского вокзала, правительства Петербурга и станций метро "Площадь Восстания" и "Площадь Александра Невского". Заявки на аукцион принимаются до 1 марта.

"С учетом расположения на этой территории возможно возведение жилого комплекса бизнес-класса", - рассказала ТАСС руководитель отдела исследований Knight Frank St. Petersburg Светлана Московенко."Это очень хорошая площадка, расположенная рядом с основными достопримечательностями города", - пояснил ТАСС партнер Colliers International Владимир Сергунин.

Сергунин оценил общую площадь возможного к строительству жилого комплекса по меньшей мере в 90 тыс. кв. м. Он полагает, что инвестор может вложить в проект 5,5-6,5 млрд рублей, а выручить с продажи квартир - 9-12 млрд рублей.

Завод на Синопской набережной в Санкт-Петербурге был одним из главных отечественных спиртпроизводящих предприятий и имел звание поставщика императорского двора. В советские годы предприятие получило новое название - Ленинградский ликероводочный завод ("Ливиз"). Во время блокады Ленинграда спирт с завода поставляли в госпитали и на фронт, на предприятии изготавливали бутыли с зажигательной смесью. В 2000-е годы завод обанкротился.