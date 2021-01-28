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В Ставрополье в 2021 году начнут выпускать 3D-принтеры для строительства домов

Как отмечают в краевом правительстве, такая технология позволит значительно сократить сроки возведения зданий

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Создание производства строительных 3D-принтеров началось в краевом индустриальном парке "Мастер" в Ставрополе. Об этом сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике. Начать выпуск продукции предприятие планирует весной 2021 года.

"Предприятие по выпуску 3D-принтеров для строительной печати появится на площадках Ставропольского краевого индустриального парка "Мастер". Новое для края производство освоит компания "Смарт Билд". Первые устройства в цепочке оборудования планируется собрать уже в этом году", - говорится в сообщении.

Как сказали ТАСС в краевом Минпроме, первый выпуск продукции намечен на весну 2021 года. Разработка устройства для строительной 3D-печати велась около двух лет, материалом для принтера станет модифицированный мелкозернистый бетон. В краевом правительстве отмечают, что технология позволит значительно сократить сроки возведения зданий.

"Сегодня на СКИП "Мастер" сосредоточено несколько предприятий, которые реализуют уникальные для региона проекты в сфере обрабатывающей промышленности. Их успешный опыт и созданные комфортные условия для ведения бизнеса позволяют нам привлекать новых производителей и создавать новые рабочие места", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шевченко.

СКИП "Мастер" открылся в Ставрополе в 2016 году на базе завода "Автоприцеп-Камаз" как первый в крае частный индустриальный парк. На развитие площадки из бюджета края с 2016 по 2020 год выделили более 16 млн рублей, еще 694 млн привлекли из федерального бюджета в виде субсидии. Третья очередь парка открыта в январе 2021 года. В Минпроме края сообщали о возможном строительстве нового производственного корпуса на территории парка. Сейчас на базе СКИП "Мастер" работает 55 предприятий, их общая выручка по итогам 2020 года превысила 1,9 млрд рублей.

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