Благоустройство парка над торговым центром у Павелецкого вокзала начнется весной

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Благоустройство ландшафтного парка, который расположится на наземной части подземного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Павелецкая плаза" на площади перед Павелецким вокзалом в Москве, начнется весной 2021 года. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор по развитию и коммерции Mall Management Group (девелопер проекта) Алина Стрелкова.

"Весной 2021 года начнется благоустройство ландшафтного парка площадью около 3 га, который расположится на наземной части комплекса. Мы предусмотрели разнообразные зоны отдыха для гостей всех возрастов - здесь появятся центральная площадь с фонтаном и открытый амфитеатр для проведения городских мероприятий, прогулочные зоны с деревянными скамейками, пространства для активного и спокойного отдыха, а также кафе и рестораны с верандами", - сказала она, уточнив, что парк свяжет торговый центр с окружающей городской средой.

Стрелкова уточнила, что ТРЦ "Павелецкая плаза" на площади перед Павелецким вокзалом откроется осенью 2021 года. По ее словам, строительство торгово-развлекательного центра ведется с соблюдением заявленных сроков. "Сейчас завершены земляные работы, устройство распорной системы и подземные виды работ. Возведение монолитных железобетонных конструкций выполнено на 90%, ведется строительство внутренних стен и перегородок и фасадные работы", - сказала собеседница агентства.

Согласно концепции проекта, в торговом центре будут представлены магазины-флагманы модных и спортивных брендов, а также новые для рынка Москвы ретейл-форматы. Категория модной одежды и обуви займет 52% площадей, еда - 14%, красота и здоровье - 11%, супермаркет - 6%, спорттовары - 5%, добавила Стрелкова.

Проект получился сложный и дорогой, вложения в него в полтора-два раза выше, чем инвестиции в сопоставимые по площади торговые центры столицы, прокомментировала ТАСС директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании JLL Полина Жилкина. "Это и в плане стоимости площадки, и в плане его истории [строительства], и сложности строительства подземного пространства в центре города", - пояснила она. Жилкина уточнила, что в среднем в Москве инвестиции в квадратный метр торговых центров (под ключ - от строительства до дизайна и брокериджа, но без земли) составляют от 75 до 110 тыс. рублей в зависимости от качества, этажности и других параметров проекта, при этом большую роль играет стоимость земли. Партнер, руководитель департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценил объем инвестиций в проект на Павелецкой в 8-10 млрд рублей.

О проекте

ТРЦ "Павелецкая плаза" (общая площадь - 73 тыс. кв. м, арендная - 33 тыс. кв. м) включает в себя три подземных уровня. На двух верхних этажах расположатся 190 магазинов, а также гастрономическое пространство с кухнями разных стран и авторскими концепциями. На третьем этаже разместится супермаркет и парковка на 300 машиномест. Отличительной деталью проекта станет ландшафтный парк, который расположится на наземном уровне комплекса. Архитектурная концепция ТРЦ разработана международным бюро 5+design. Девелопер проекта - компания Mall Management Group.

История строительства

Работы по строительству торгово-развлекательного центра на Павелецкой площади были начаты в 2002 году, спустя пять лет он был приобретен структурами бывшего председателя совета директоров казахстанского БТА банка Мухтара Аблязова. Однако после начала уголовного преследования предпринимателя в 2008 году строительные работы были приостановлены на стадии земельных работ. Долгострой приобрел репутацию городского курьеза, когда ресурс "Яндекс.Карты" начал распознавать затопленный строительный котлован объекта как водоем.

Новое руководство БТА банка вернуло себе контроль над проектом по решению российских судов на основе вердикта Высокого суда Лондона по иску против Аблязова. В августе 2018 года проект был продан структурам бизнесмена Сергея Гордеева, основного акционера группы "ПИК". Сейчас девелопментом проекта занимается компания Mall Management Group (MMG), которая входит в группу Plaza B.V., контролируемую Гордеевым.