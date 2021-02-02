Аналитики зафиксировали рекордный спрос на загородные дома в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Число сделок на загородном рынке Петербурга в 2020 году выросло вдвое к уровню предыдущего года. Об этом сообщил во вторник консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость".

"В 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса - 10,2 тыс. сделок с коттеджами, участками и таунхаусами. Это почти в два раза выше объема спроса за 2019 год (5,3 тыс. сделок) и на 36-41% превосходит результаты самых успешных лет (2013-2011 годах - соответственно 7,5-7,3 тыс. лотов)", - говорится в сообщении.

По словам руководителя консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольги Трошевой, в структуре продаж за 2020 год сохраняется многолетний тренд роста доли сделок с участками без подряда (90% в спросе), А коттеджи и участки с подрядом и таунхаусы занимают по 5% в объеме продаж.

"Ситуация с предложением на загородном рынке прямо противоположна спросу. Совокупный объем предложения на конец года составил 15,6 тыс. лотов, что является минимальным уровнем за последние 10 лет. Основу предложения составляют участки без подряда - на их долю в целом на рынке приходится 93% от количества нереализованных лотов", - уточнила Трошева.