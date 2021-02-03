Исследование: в России интерес к аренде студий вырос на 44% по итогам 2020 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Интерес россиян к долгосрочной аренде квартир по итогам 2020 года вырос на 16%. В частности, число запросов потенциальных арендаторов на аренду студий увеличилось на 44%, однокомнатных квартир - на 18%, такие данные приводит "Авито Недвижимость".

"К концу прошлого года на рынке долгосрочной аренды отмечалась положительная динамика: спрос (число запрошенных контактов арендодателя - прим. ТАСС) на съемные квартиры оказался на 16% выше по сравнению с показателями 2019 года. Оживление интереса к долгосрочной аренде во многом объясняется повышением цен на покупку недвижимости: несмотря на появление льготных ипотечных программ, приобретение квартиры в собственность для некоторых россиян стало обходиться дороже", - отмечается в исследовании (имеется в распоряжении ТАСС).

Число запросов потенциальных арендаторов на аренду студий за год выросло на 44%, однокомнатных квартир - на 19%, двухкомнатных квартир - на 9%. В целом наибольшую долю потребительского спроса (56%) в структуре рынка долгосрочной аренды занимают однокомнатные квартиры, следом идут двухкомнатные - 29%, студии - 6% и трехкомнатные квартиры - 6%. При этом рост объема предложения за 2020 год по всему рынку аренды квартир составил 4%. По мнению руководителя направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Руслана Закирьянова, стабилизировать обстановку на рынке долгосрочной аренды поможет вывод новых объектов, приобретенных в 2020 году в инвестиционных целях.

По данным "Авито Недвижимости", в 2020 году средние арендные ставки в Москве снизились на 7% (преимущественно в категориях студий и однокомнатных квартир) - до 40 тыс. рублей в месяц, при этом интерес вырос на треть по сравнению с 2019 годом. В Санкт-Петербурге долгосрочная аренда квартир подешевела на 4% в среднем до 22 тыс. рублей в месяц, а запрос потенциальных квартиросъемщиков вырос на 14%.

Наиболее заметный рост интереса к аренде по итогам года зафиксирован в Казани - на 77% (средняя стоимость квартир - 16% тыс. рублей в месяц), Севастополе - на 49% (в среднем 22 тыс. рублей в месяц), Ижевске - на 49% (в среднем 12 тыс. рублей в месяц) и Новосибирске - на 42% (в среднем 16 тыс. рублей в месяц). Снижение арендных ставок по итогам года в основном коснулось городов-миллионников и курортов на Черном море. Так, в Екатеринбурге цели упали на 6% - до 17 тыс. рублей в месяц, Краснодаре - на 7% до 14 тыс. рублей в месяц, Самаре - на 3% до 14,5 тыс. рублей в месяц, Сочи - на 4% до 23 тыс. рублей в месяц и Симферополе - на 8% до 22 тыс. рубелей в месяц.