Банк ДОМ.РФ одобрил заявки на 600 млн рублей по льготной ипотеке на частные дома

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов в объеме 600 млн рублей по программе льготной ипотеки на частные дома. Об этом в среду сообщила пресс-служба банка.

Как сообщалось, льготная ипотека на индивидуальное жилищное строительство запущена с 1 декабря прошлого года с целью поддержки молодых семей с детьми. Кредит предоставляется на строительство загородного дома по ставке от 6,1%.

"Банк ДОМ.РФ одобрил выдачу кредитов по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство в объеме 600 млн рублей - положительное решение получили 120 российских семей", - говорится в сообщении.

В условиях пандемии повысился спрос на загородную недвижимость, прокомментировал директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин. "Мы поставили перед собой задачу обеспечить доступность загородного строительства. Это важно не только с социальной точки зрения, но и для развития строительной отрасли в целом и для выполнения показателей в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - цитирует его пресс-служба.

Без развития индивидуального жилищного строительства в стране невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года, сообщал ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. В марте прошлого года Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте.

О программе

Кредит могут получить молодые семьи, в которых возраст одного из заемщиков - до 36 лет, при этом родители воспитывают не менее одного ребенка в возрасте до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года. По ее условиям, ипотеку предоставляют на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с социальной и транспортной инфраструктурой, дополнительного залога не требуется. Максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для других субъектов РФ. Первоначальный взнос на такую ипотеку должен быть не меньше 20%, ипотека выдается на срок до 20 лет.