Песков: правительство и эксперты обсуждают судьбу льготного ипотечного кредитования

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кремль знает о позиции Банка России, который выступает за сворачивание масштабной программы льготной ипотеки и ее сохранение только для регионов с тяжелой экономической ситуацией. Судьба программы обсуждается правительством и экспертным сообществом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, эта позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря. Существуют и иные точки зрения, и этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве", - сказал он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что своевременное завершение программы льготной ипотеки под 6,5% позволит избежать формирования пузырей на финансовом рынке. По ее словам, уже снизились не только субсидированные ипотечные ставки, но и рыночные, что позволит гражданам получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения, подчеркивала Набиуллина.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года. В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин высказывал мнение, что господдержка может быть продлена и в дальнейшем.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.