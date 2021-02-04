Аренда жилья в Москве может подорожать на 10-12% к концу года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ставки на аренду квартир в Москве к концу 2021 года могут вырасти на 10-12% на фоне восстановления рынка после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ДОМ.РФ

"С окончанием ограничительных мер спрос будет увеличиваться, и к концу года арендные ставки на рынке могут в среднем вырасти на 10-12%", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков арендного подразделения ДОМ.РФ, в четвертом квартале 2020 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 38,5 тыс. рублей в месяц, без учета Центрального административного округа - 36 тыс. рублей в месяц, что на 8% ниже аналогичного показателя 2019 года. Средние арендные ставки двухкомнатных квартир на конец 2020 года составили 59,4 тыс. рублей (49,2 тыс. рублей в месяц без учета ЦАО), трехкомнатных - 116,7 тыс. рублей (83,5 тыс. рублей без ЦАО).

Также отмечается, что доля предложения в домах 1960-1970-х гг. постройки в столице в 2020 году выросла с 29 до 39%. "Массовый отъезд иногородних работников в родные регионы из-за перехода на удаленную работу или увольнения высвободил на рынке большую массу бюджетного арендного жилья", - отмечают в ДОМ.РФ.