В Кировской области в этом году планируют капитально отремонтировать почти 1 тыс. домов

КИРОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2021 году рассчитывают капитально отремонтировать 950 многоквартирных домов. Об этом сообщил в субботу ТАСС министр энергетики и ЖКХ Кировской области Андрей Балдыков.

"Краткосрочным планом реализации областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" в 2021 году запланировано отремонтировать 950 многоквартирных домов", - сказал Балдыков.

Предполагается, в частности, капитально отремонтировать фасады "сталинских" домов, расположенных на улицах Кирова, где сохранилась историческая застройка 50-х годов прошлого века. Эта работа проводится в рамках подготовки к празднованию 650-летия основания областного цента в 2024 году.

Ранее власти сообщили, что в 2020 году капитальный ремонт удалось завершить в 646 многоквартирных домах из 714, внесенных в программу на 2020 год, что составляет 90% плана. В 68 домах ремонт приостановили и продолжат в 2021 году.

Как ранее поясняли в Фонде капитального ремонта по Кировской области, сроки выполнения работ затягиваются из-за недобросовестных подрядчиков и некачественной оценки технического состояния зданий. Также работы осложняют собственники квартир, которые не допускают рабочих до общедомового имущества.