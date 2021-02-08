Новым президентом девелоперской ГК "Инград" назначили Антона Ежкова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совет директоров группы компаний "Инград" назначил новым президентом ГК Антона Ежкова, Павел Поселенов покинул компанию по собственному желанию. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Президентом группы компании "Инград" назначен Антон Ежков. Павел Поселенов принял решение развивать другие проекты вне ГК "Инград" и покинул компанию по собственному желанию", - говорится в сообщении.

До назначения на новую должность Ежков входил в совет директоров ГК "Инград", комитеты по аудиту, кадровой политике и вознаграждениям.

Антон Ежков окончил электроэнергетический факультет Московского энергетического института в 2001 году, а также Международный независимый эколого-политический университет по специальности "финансовый менеджмент" в 1999 году. Занимал пост первого заместителя генерального директора АО "Метрика Инвестментс" и директора по девелопменту ООО "РВБ Девелопмент энд Эссет Менеджмент". В 2017-2018 годах работал на должности заместителя гендиректора по девелопменту О1 Properties.