В Москве снизились цены на новостройки впервые с сентября 2019 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра жилья в столичных новостройках в январе 2021 года показала снижение относительно предыдущего месяца впервые с сентября 2019 года. Такие данные приводятся в понедельник в исследовании ЦИАНа.

"В январе 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы показала снижение относительно прошлого месяца на 0,3% (до 233,1 тыс. рублей против 233,7 тыс. рублей месяц назад). Отрицательная динамика зафиксирована впервые почти за полтора года - с сентября 2019 года. За год текущие цены выросли на 16%", - отмечается в исследовании. Аналитики ЦИАНа связывают небольшое снижение стоимости квадратного метра с невысокой активностью покупателей в первый месяц года, а также с выходом в продажу большого количества корпусов по стартовым ценам.

В целом, по итогам первого месяца 2021 года в Москве зарегистрировано 5,62 тыс. договоров долевого участия, что на 47,5% ниже показателя декабря 2020 года и на 13,7% выше января 2020 года. Большая часть из них (4,07 тыс. сделок) заключена на новостройки в границах старой Москвы, оставшиеся 1,55 тыс. сделок - в Новой Москве. "Несмотря на действие льготной ипотеки, сезонность спроса по-прежнему оказывает влияние на рынок. Длительные новогодние каникулы и еще полгода "в запасе" для покупки жилья по льготной ставке позволили покупателям не торопиться с заключением сделки", - считают аналитики ЦИАНа.

Доля ипотечных сделок с ДДУ за год выросла на 5 п. п. и в январе 2021 года достигла 63%. Однако по сравнению с концом 2020 года этот показатель снизился на 1 п. п. За год выросла и средняя стоимость купленной в ипотеку квартиры: в старых границах Москвы - на 13% до 13,32 млн рублей в среднем, в Новой Москве - на 26% до 8,45 млн рублей в среднем. В то же время сократилась средняя площадь купленных квартир в новостройках: в старых границах Москвы - на 6,7% (почти на 4 кв. м), а в Новой Москве - на 5,7% (на 2,9 кв. м).

В Московской области средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройке за месяц выросла на 2,5%, а за год - на 28% до 117,9 тыс. рублей. Всего за месяц в регионе заключено 9,97 тыс. ДДУ, что на 47,3% меньше, чем в декабре 2020 года, и на 2,1% - чем в январе 2020 года. Средняя стоимость купленной в январе в ипотеку квартиры в новостройке выросла за год на 24% - до 5,82 млн рублей.

Объем предложения в новостройках Московского региона в январе 2021 года составил 67 тыс. квартир и апартаментов. Также в первый месяц года девелоперы вывели в продажу 677 тыс. кв. м, или 13,8 тыс. квартир и апартаментов. За год этот показатель вырос на 61%. На рынок первичного жилья за месяц вышло семь новых проектов: пять - в границах старой Москве и по одному - Новой Москве и Подмосковье.

Прогноз по рынку новостроек

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, стоимость квадратного метра жилья в новостройках Московского региона в среднем может вырасти на 7-8% по итогам 2021 года. При этом основной рост придется на первую половину года, пока реализуется оставшийся спрос по программе льготной ипотеки. "Ажиотажного спроса на рынке нет - льготная ипотека доступна еще пять месяцев, поэтому покупатели более вдумчиво подходят сегодня к выбору квартиры, чем еще в конце прошлого года, когда сделки форсировались за счет завершения на тот момент льготного кредитования", - отмечает эксперт.

В расчетах ЦИАН учитывал зарегистрированные договоры долевого участия. При этом покупателями выступали физические лица, которые приобретали не более пяти лотов в одно жилом комплексе.