Более 99 тыс. москвичей узнали график этапов переселения по реновации

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Этапы и сроки переселения жителей 665 многоквартирных домов, где проживают более 99 тыс. человек, появились на портале мэра и правительства Москвы. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"На сегодняшний день мы опубликовали приказ. Он появился на официальном сайте правительства Москвы и мэра, в который мы занесли оставшиеся дома по этим этапам [переселения по программе реновации]. Сегодня в опубликованном приказе в первый этап в 2020-2024 годах попали 152 дома - это около 14 тыс. жителей. Во второй этап с 2025 по 2028 год попали 252 дома - это более 38 тыс. жителей", - сказал Левкин.

Он добавил, что еще 261 дом, где сейчас проживают около 47 тыс. жителей, дополнительно включен в третий этап.

"Таким образом, на сегодняшний день в первом этапе с учетом приказа первого 1 082 дома [предполагается переселить], во втором этапе - 1 888 домов, в третьем этапе - 2 070 домов", - добавил Левкин.

Программа реновации в Москве утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 174 домов. Более 350 тыс. семей (свыше 1 млн москвичей) смогут улучшить свои жилищные условия. Новоселам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, а в кварталах создают социальную инфраструктуру.