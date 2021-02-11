Более 27,7 тыс. семей получили субсидии на жилье по госпрограмме в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 27,7 тыс. семей-льготников получили жилищные субсидии в 2020 году по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". На эти цели из бюджета выделили более 26,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"За 2020 год с помощью государственной программы поддержки решить жилищный вопрос смогли 27 705 семей, относящихся к льготным категориям", - говорится в сообщении.

Так, более 16,1 тыс. молодых семей получили жилищные субсидии на 5,1 млрд рублей, еще 2,1 тыс. семей, члены которых стали переселенцами из районов Крайнего Севера, выдали жилищные сертификаты на 4,7 млрд рублей. Более 1,5 тыс. семей - вынужденных переселенцев получили 4,3 млрд рублей господдержки, также 2,8 млрд рублей направили на улучшение жилищных условий более 1 тыс. семей, члены которых участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Помимо этого, более 4,4 млрд рублей выделили на жилье ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, увольняемых военнослужащих и уволенных с военной службы, признанных нуждающимися в жилье до 1 января 2005 года. Почти 1,9 млрд рублей направили на жилье для семей инвалидов.

Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" призвана оказать материальную помощь на покупку жилья отдельным категориям граждан. Главным распорядителем бюджета и ответственным за исполнение программы выступает Министерство строительства и ЖКХ России.