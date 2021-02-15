Полное расселение непригодного жилья в зоне БАМа в Приамурье потребует 24 млрд рублей

ТАСС, 15 февраля. Ветхое и аварийное жилье в районе БАМа в Амурской области можно будет полностью ликвидировать к 2027 году. На эти цели потребуется 24 млрд рублей, сообщил в понедельник зампред правительства региона Павел Матюхин.

"Мы рассчитали и сделали предложение до 2027 года расселить весь БАМ. Объем необходимых денег - 24 млрд рублей. Весь БАМ на нашей территории. Мы просим рекомендовать правительству РФ выделить дополнительное финансирование из федерального бюджета на мероприятия по переселению граждан из ветхого аварийного жилья в зоне БАМа", - сказал Матюхин на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рамках Дней Амурской области.

В зоне БАМа в Амурской области находятся шесть территорий, в которых действует программа: Тында и Тындинский район, Зея и Зейский район, Селемджинский и Мазановский районы. Общая площадь аварийного жилья здесь - более 255,5 тыс. кв. м, в них живут свыше 5,1 тыс. человек. В 2020 году из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти 100 семей.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии.