Собянин проинспектировал построенный по программе реновации дом в Можайском районе Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел новый дом на улице Кубинка, заселяемый по программе реновации в Можайском районе столицы.

В ходе визита он посетил новые квартиры и центр информирования о переселении жителей по программе реновации по адресу: улица Кубинка 18/2.

"Ваш дом - один из первых, который строился по программе реновации, новым стандартам. Здесь другой вид (дома), другие первые этажи, просторные комнаты. У вас в доме 99 квартир, и не было ни одного отказа, надеюсь, что и по другим домам отказов не будет", - сказал Собянин.

Согласно справке пресс-службы мэра, в Можайском районе в программу реновации включено 148 домов. В новые квартиры должны переехать 25 тысяч жителей. Всего в районе определено 11 стартовых площадок общей площадью 134,9 тысячи квадратных метров жилья.

Мэр добавил, что помимо крупных реализованных проектов в Можайском районе в ближайшее время запланировано благоустройство долины реки Сетунь и открытие станции метро "Давыдково" в составе Большой кольцевой линии (БКЛ).

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали около 100 домов, примерно 280 находятся в стадии проектирования и строительства.