Многофункциональный комплекс может появиться на участке усадьбы Салтыковой в центре Москвы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Проект строительства многофункционального комплекса на Тверском бульваре в Москве на территории комплекса усадьбы графики Анны Сергеевны Салтыковой выставили на общественное обсуждение до 23 февраля включительно. Информация о проекте застройки размещена на портале "Активный гражданин".

"Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ЦАО, Пресненский, б-р Тверской, вл. 27/20/1 предлагается изменение градостроительного регламента для размещения многофункционального комплекса", - говорится в описании проекта.

Предполагается, что многофункциональный комплекс может быть использован под гостиничное обслуживание, магазины, общепит, деловое управление и т.д. В проекте установлена максимальная высота застройки - не более 17,6 м. Также планируется реставрация одного из объектов культурного значения, речь идет о сохранившемся здании главного дома.

Согласно постановлению правительства Москвы от 2000 года, инвестором проекта реконструкции комплекса "Дом Салтыкова на Бронной" является ООО "Независимый институт экономических и инвестиционных программ "Вионет групп", в том числе в инвестконкракте отмечалось, что компания получила объект в аренду на 49 лет. Сегодня, по данным системы СПАРК, совладельцами компании "Вионет групп" являются Мурад Бениаминов и Герман Тё (сын председателя совета директоров Capital Group Павла Тё). В карточке компании указано, что "Вионет групп" находится по адресу Тверской бульвар, д. 27/20/1 корп. 1.

Усадьба графики Анны Сергеевны Салтыковой XVIII-XIX вв. входит в число объектов культурного значения. До конца 1990-х годовых в усадьбе Салтыковой находилась Центральная городская библиотека им. Некрасова. При этом четыре из семи зданий комплекса усадьбы были снесены в 1998 году по распоряжению бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Кроме главного дома сохранились угловой флигель и служебный корпус.