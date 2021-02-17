Эксперты: продление льготной ипотеки сбалансирует предложение и цены на рынке новостроек

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Продление программы льготной ипотеки приведет к росту объема предложения на рынке российских новостроек, это сбалансирует спрос и поможет остановить рост цен на жилье. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в среду эксперты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах.

Дальнейшее субсидирование государством ставки ипотечных кредитов позволит сохранить покупательскую активность, что приведет к стабилизации динамики роста цен на рынке, сказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Продление льготной ипотеки успокоит рынок новостроек. Покупатели смогут без спешки выбрать подходящую квартиру. Девелоперы, уверенные в сохранении спроса, будут наращивать темпы строительства, за счет чего восстановится предложение", - сказала она.

Продление программы льготной ипотеки создаст на рынке нужную ему стабильность и остудит ажиотажный спрос, считает директор по развитию ГК "А101" Дмитрий Цветов. "Возникший таким образом баланс вернет цены на нормальный уровень или как минимум остановит их дальнейший рост", - считает собеседник агентства. Он напомнил, что спрос, а с ним и цены на жилье наиболее резко росли накануне возможного окончания программы льготной ипотеки, стабилизация наступила после ее продления до 1 июля 2021 года.

Сейчас цены на российские новостройки повышаются каждый месяц, особенно в эконом- и бизнес-классе, сообщила ТАСС генеральный директор агентства Tweed Ирина Могилатова. "Все, включая девелоперов и риелторов, понимают, что цены на жилье перегреты. Если спрос сохранится, цены не упадут", - сказала она. Только в Москве ежемесячно новостройки в среднем дорожают на 2%, уточнила председатель совета директоров риелторской компании "Бест-новострой" Ирина Доброхотова. "Уже в ближайшие полгода рост должен начать замедляться", - прогнозирует она.

По итогам 2021 года в целом по стране рост цен на недвижимость не превысит уровень инфляции в 4%, прогнозируют аналитики экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ). Как сообщали аналитики федерального портала "Мир квартир", за 2020 год стоимость одного квадратного метра в российских новостройках выросла на 19,2% - до 70,7 тыс. рублей.

О льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.