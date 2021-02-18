ДОМ.РФ предложил проработать механизм льготной ипотеки для научных сотрудников

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ предложил проработать механизм предоставления льготной ипотеки для научных сотрудников в России. Об этом сообщил в четверг директор подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Андрей Балук.

"Я бы предложил в рамках сегодняшнего заседания дать поручение, чтобы мы проработали механизм льготного кредитования, чтобы обеспечить льготной ипотекой научных сотрудников и работников", - сказал Балук на круглом столе Совета Федерации "О мерах по развитию наукоградов РФ и повышению эффективности использования их научно-технического потенциала".

Балук привел пример Московской области, в которой действует региональная программа социальной ипотеки, в том числе для молодых ученых и специалистов. Участники программы получают от правительства Подмосковья 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а остальная сумма выплачивается в течение 10 лет ежемесячно в виде компенсации суммы основного долга. Молодой ученый - получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Сейчас в России действует несколько программ льготного ипотечного кредитования. Россияне до 1 июля 2021 года могут взять ипотеку по ставке в 6,5% на квартиру в новостройке. Также доступна семейная ипотека со ставкой до 6%, сельская ипотека - до 3% и дальневосточная ипотека - до 2% годовых.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта представить предложения по реализации льготных ипотечных программ до 2024 годах, рассмотрев, в том числе возможность снизить ставку по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.